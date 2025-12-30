Рейтинг@Mail.ru
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 30.12.2025 (обновлено: 07:12 30.12.2025)
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины - РИА Новости, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
Последний месяц уходящего года обозначил последний переломный момент специальной военной операции, а уже в ближайшие недели станет заметно тотальное разрушение... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
александр меркурис
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины

Меркурис: в декабре начался последний переломный этап украинского кризиса

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Последний месяц уходящего года обозначил последний переломный момент специальной военной операции, а уже в ближайшие недели станет заметно тотальное разрушение фронта ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Ситуация ухудшается. И в течение этого месяца европейцы также оказались в ситуации, когда не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы", — рассказал эксперт.
Российский военнослужащий в зоне СВО
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
01:29
По его словам, за декабрь внешние обстоятельства нанесли прямой урон главе киевского режима, из-за чего в ближайшей перспективе возможен полный коллапс украинской военной машины.
«

"Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому в ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта. <…> Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны", — подытожил Меркурис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили сразу несколько населенных пунктов — Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Российские силы также уничтожили порядка 1 360 украинских боевиков, две ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов.
Владимир Зеленский
"Зеленского больше нет": на Западе рассказали, кто заключит мир
05:32
 
Специальная военная операция на Украине В мире Киев Украина Александр Меркурис Дмитрий Песков Россия Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала