"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины

"Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому в ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта. <…> Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны", — подытожил Меркурис.