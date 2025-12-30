В Одессе вновь прогремели взрывы

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Одесской области объявлена воздушная тревога.
"Снова слышны взрывы в городе", - написал Лысак на своей странице в соцсети X.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
