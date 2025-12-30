Рейтинг@Mail.ru
В Одессе вновь прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 30.12.2025 (обновлено: 05:16 30.12.2025)
В Одессе вновь прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Одесской области объявлена воздушная тревога.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
"Снова слышны взрывы в городе", - написал Лысак на своей странице в соцсети X.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
