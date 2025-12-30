Рейтинг@Mail.ru
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 30.12.2025 (обновлено: 04:11 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Попытка удара по резиденции президента Владимира Путина, предпринятая киевским режимом, может повлечь за собой ответ России, который вернет Украину в каменный... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:43:00+03:00
2025-12-30T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20251229/ataka-2065526264.html
https://ria.ru/20251229/tramp-2065517485.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, дэниел дэвис, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дэниел Дэвис, Киев
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Мартьянов: Украина грозит мощный ответ из-за атаки на резиденцию Путина

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Попытка удара по резиденции президента Владимира Путина, предпринятая киевским режимом, может повлечь за собой ответ России, который вернет Украину в каменный век, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"После попытки нападения на резиденцию президента России Путин обладает огромным потенциалом для присоединения Украины или, наоборот, превращения ее в государство каменного века", — рассказал эксперт.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Эксперт не исключил помощь европейцев Украине в атаке на резиденцию Путина
Вчера, 23:20
По его словам, игра Киева с красными линиями Москвы закончится фатально, поскольку украинский режим могут приравнять к террористам. Именно поэтому, как считает аналитик, есть риск изменения и методов военной борьбы.
«
"На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями… <…> Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено. Украину уничтожат — именно это происходит прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее", — добавил Мартьянов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп сообщил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДэниел ДэвисКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала