МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Попытка удара по резиденции президента Владимира Путина, предпринятая киевским режимом, может повлечь за собой ответ России, который вернет Украину в каменный век, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями… <…> Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено. Украину уничтожат — именно это происходит прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее", — добавил Мартьянов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.