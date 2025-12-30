Рейтинг@Mail.ru
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
02:54 30.12.2025 (обновлено: 03:03 30.12.2025)
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере - РИА Новости, 30.12.2025
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
Правый польский политик Якуб Климас выступил с требованием к властям Украины снести памятники Степану Бандере как условием продолжения помощи от Польши,... РИА Новости, 30.12.2025
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере

"СТРАНА.ua: польский политик Климас потребовал от Киева снести памятники Бандере

© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийОткрытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере во Львове.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере во Львове.. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правый польский политик Якуб Климас выступил с требованием к властям Украины снести памятники Степану Бандере как условием продолжения помощи от Польши, передает Telegram-канал издания "СТРАНА.ua".
"Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника. Такой, как за моей спиной. Если мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма", — заявил он.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры — лидера "Организации украинских националистов* (ОУН*) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Экстремистская огранизация, запрещенная на территории России
О Нюрнбергском трибунале, современном международном праве и зверствах неонацистов в Донбассе. Интервью научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Михаил Мягков: миру нужен новый Нюрнберг – против киевского режима
26 декабря, 14:00
 
