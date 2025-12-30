МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правый польский политик Якуб Климас выступил с требованием к властям Украины снести памятники Степану Бандере как условием продолжения помощи от Польши, передает Telegram-канал издания "СТРАНА.ua".
"Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника. Такой, как за моей спиной. Если мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма", — заявил он.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры — лидера "Организации украинских националистов* (ОУН*) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Экстремистская огранизация, запрещенная на территории России
Михаил Мягков: миру нужен новый Нюрнберг – против киевского режима
26 декабря, 14:00