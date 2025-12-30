Рейтинг@Mail.ru
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде - РИА Новости, 30.12.2025
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде лишь приближает военную победу России, а уже в течение недель стоит ожидать ускорение краха ВСУ РИА Новости, 30.12.2025
Экс-офицер ЦРУ Джонсон: в ближайшие три недели произойдет быстрый крах ВСУ

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Прошедшая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде лишь приближает военную победу России, а уже в течение недель стоит ожидать ускорение краха ВСУ на поле боя, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"После Флориды они (президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. — Прим. ред.) действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперед, и Россия одержит военную победу", — рассказал эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
Вчера, 00:52
По его словам, отныне США воспринимают помощь Украине как пустую трату времени, из-за чего киевский режим оказался в критической ситуации и рискует потерпеть военное поражение уже в ближайшие недели.
«
"Дело в том, что у Украины нет резервных вооруженных сил, которые она могла бы развернуть в случае необходимости. У них очень ограниченные ресурсы. <…> В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии", — резюмирует Джонсон.
В воскресенье Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV) - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
18 декабря, 09:48
 
