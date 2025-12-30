"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде

«

"Дело в том, что у Украины нет резервных вооруженных сил, которые она могла бы развернуть в случае необходимости. У них очень ограниченные ресурсы. <…> В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии", — резюмирует Джонсон.