МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Прошедшая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде лишь приближает военную победу России, а уже в течение недель стоит ожидать ускорение краха ВСУ на поле боя, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"После Флориды они (президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. — Прим. ред.) действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперед, и Россия одержит военную победу", — рассказал эксперт.
"Дело в том, что у Украины нет резервных вооруженных сил, которые она могла бы развернуть в случае необходимости. У них очень ограниченные ресурсы. <…> В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии", — резюмирует Джонсон.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
