Рейтинг@Mail.ru
Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
10:12 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/ukaz-2065579970.html
Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО
Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО - РИА Новости, 30.12.2025
Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:12:00+03:00
2025-12-30T10:12:00+03:00
российское казачество
российское казачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065575795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c05e6248668d6a64f7bdf2dc80543ff.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065575795_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e11caabe4a21bfba1db769709c7526cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество
Российское казачество, Российское казачество

Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО

© Портал "Российское казачество"Атаман Енисейского войскового казачьего общества Николай Худолеев
Атаман Енисейского войскового казачьего общества Николай Худолеев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Портал "Российское казачество"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Утвердить Худолеева Николая Геннадьевича атаманом Енисейского войскового казачьего общества", – говорится в документе.
Указ вступает в силу с момента подписания.
 
Российское казачествоРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала