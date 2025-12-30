https://ria.ru/20251230/ukaz-2065579970.html
Николай Худолеев утвержден атаманом ЕВКО
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2025
российское казачество
российское казачество
