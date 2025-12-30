Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, сообщает Минфин РФ по итогам деятельности подкомиссии в 2025 году.

"Больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов", - говорится в материалах на сайте министерства по итогам состоявшегося итогового в 2025 году заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей.

"Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - отмечается в материалах.

Кроме того, на заседании подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и ПАО " Челябинский металлургический комбинат ", отмечается в материалах.

"В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - сказано там.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых затем было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.