Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
16:09 30.12.2025 (обновлено: 16:34 30.12.2025)
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная... РИА Новости, 30.12.2025
экономика
россия
челябинский металлургический комбинат
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
антон силуанов
россия
экономика, россия, челябинский металлургический комбинат, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, антон силуанов
Экономика, Россия, Челябинский металлургический комбинат, Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Антон Силуанов
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году

Более 130 угольных компаний получили отсрочки по НДПИ в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, сообщает Минфин РФ по итогам деятельности подкомиссии в 2025 году.
"Больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов", - говорится в материалах на сайте министерства по итогам состоявшегося итогового в 2025 году заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей.
Прототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности в Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
25 декабря, 18:41
"Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - отмечается в материалах.
Кроме того, на заседании подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат", отмечается в материалах.
"В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - сказано там.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых затем было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
13 декабря, 11:13
 
ЭкономикаРоссияЧелябинский металлургический комбинатМинистерство финансов РФ (Минфин России)Михаил МишустинАнтон Силуанов
 
 
