В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
17:29 30.12.2025 (обновлено: 19:03 30.12.2025)
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Семь человек, в том числе один ребёнок, пострадали в аварии с автобусом в Уфе, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии. РИА Новости, 30.12.2025
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 7 человек, в том числе ребенок

УФА, 30 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе один ребёнок, пострадали в аварии с автобусом в Уфе, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
«

"Семь пострадавших, из них один ребенок. Все госпитализированы в больницы города Уфы", - сообщили агентству в региональном Минздраве.

В следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщают, что около остановки общественного транспорта "Бульвар Славы" в Уфе произошло ДТП с участием автобуса "НефАЗ" и легкового автомобиля.
"В результате несколько пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, получили телесные повреждения и доставлены в больницу для осмотра и оказания помощи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает ведомство.
