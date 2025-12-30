https://ria.ru/20251230/ufa-2065732564.html
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.12.2025
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Семь человек, в том числе один ребёнок, пострадали в аварии с автобусом в Уфе, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:29:00+03:00
2025-12-30T17:29:00+03:00
2025-12-30T19:03:00+03:00
уфа
россия
уфа
россия
