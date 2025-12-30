МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли мощные комбинированные удары с использованием разнообразного вооружения по военным целям. Что поразили?

На Харьков

На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старица Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов", — сообщает телеграмм-канал Министерства обороны (МО) России.

Горят "Абрамсы" и "Леопарды"

Прекрасно отработали по противнику специалисты Центра "Рубикон" российских ВС, под прицелом которых оказались вражеские танки.

"Операторы дронов-камикадзе уничтожили три танка Т-64БВ украинских боевиков в населенном пункте Дружковка в ДНР.

Дроноводы поразили танк М1А1 Abrams ВСУ вблизи Красноармейска.

© Минобороны России Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии © Минобороны России Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии

Расчеты ударных БПЛА сожгли очередной танк Leopard 1A5 ВСУ в районе Сергеевки в ДНР", — написали в телеграмм-канале МО.

Также операторы этого элитного подразделения поразили технику, укрытия и пункты временной дислокации подразделений ВСУ на Сумском направлении.

Ювелирная работа "Ланцета"

Следует отметить, что российские войска БПЛА наносят точные молниеносные удары по противнику практически на всей линии боевого соприкосновения.

Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили расчет и гексакоптер ВСУ в Сумской области.

А боевые расчеты, управляющие барражирующими боеприпасами "Ланцет" группировки войск "Восток", поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов, западнее Гуляйполя в Запорожской области.

"Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" настигли вражеский бронетранспортер М113 в районе Купянска", — сообщил телеграмм-канал МО.

Артиллерия взламывает оборону противника

Хорошо отработали по противнику и артиллерийские расчеты.

В ходе выполнения боевой задачи расчет 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б" получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ.

По указанным координатам был оперативно осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен, что подтвердили кадры оперативного контроля.

Западнее населенного пункта Гуляйполе расчетами в ходе воздушной разведки были выявлены пункты управления БПЛА противника.

© Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области © Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области

По выявленным целям артиллерийские расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" нанесли удар, в результате которого пункты управления БПЛА и расчеты противника были уничтожены.

"Поражение объектов нарушило управление беспилотной авиацией противника и снизило его возможности по ведению разведки, корректировке огня и применению ударных БПЛА западнее Гуляйполя", — написали на сайте ведомства.

Они вышли на охоту

Благодаря слаженным действиям экипажа армейской авиации на вертолете Ка-52М была уничтожена пехота, а также бронированная техника противника.

Атаку совершили авиационными ракетами по ранее разведанным целям противника, что позволило сорвать ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

"Молния" бьет точно

Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" подразделения войск беспилотных систем 1-й танковой армии сумел уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

"Беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, преодолел воздействие систем РЭБ, рубежи ПВО противника и успешно поразил выявленную цель", — написали на сайте Минобороны.