Рейтинг@Mail.ru
"Аллигаторы" вышли на охоту: мощный удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 30.12.2025 (обновлено: 14:21 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/udar-2065648457.html
"Аллигаторы" вышли на охоту: мощный удар по военным целям на Украине
"Аллигаторы" вышли на охоту: мощный удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 30.12.2025
"Аллигаторы" вышли на охоту: мощный удар по военным целям на Украине
Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли мощные комбинированные удары с использованием... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:41:00+03:00
2025-12-30T14:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_d50e6f5b83b6876e3200ff40006b46b1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_219:0:1976:1318_1920x0_80_0_0_11a7393987181f3ad50a980dbf25b341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Аллигаторы" вышли на охоту: мощный удар по военным целям на Украине

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 ВКС России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли мощные комбинированные удары с использованием разнообразного вооружения по военным целям. Что поразили?

На Харьков

На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старица Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов", — сообщает телеграмм-канал Министерства обороны (МО) России.

Горят "Абрамсы" и "Леопарды"

Прекрасно отработали по противнику специалисты Центра "Рубикон" российских ВС, под прицелом которых оказались вражеские танки.
"Операторы дронов-камикадзе уничтожили три танка Т-64БВ украинских боевиков в населенном пункте Дружковка в ДНР.
Дроноводы поразили танк М1А1 Abrams ВСУ вблизи Красноармейска.
© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Расчеты ударных БПЛА сожгли очередной танк Leopard 1A5 ВСУ в районе Сергеевки в ДНР", — написали в телеграмм-канале МО.
Также операторы этого элитного подразделения поразили технику, укрытия и пункты временной дислокации подразделений ВСУ на Сумском направлении.

Ювелирная работа "Ланцета"

Следует отметить, что российские войска БПЛА наносят точные молниеносные удары по противнику практически на всей линии боевого соприкосновения.
Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили расчет и гексакоптер ВСУ в Сумской области.
© РИА Новости / Виталий АньковБеспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
А боевые расчеты, управляющие барражирующими боеприпасами "Ланцет" группировки войск "Восток", поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов, западнее Гуляйполя в Запорожской области.
"Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" настигли вражеский бронетранспортер М113 в районе Купянска", — сообщил телеграмм-канал МО.

Артиллерия взламывает оборону противника

Хорошо отработали по противнику и артиллерийские расчеты.
В ходе выполнения боевой задачи расчет 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б" получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ.
По указанным координатам был оперативно осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен, что подтвердили кадры оперативного контроля.
Западнее населенного пункта Гуляйполе расчетами в ходе воздушной разведки были выявлены пункты управления БПЛА противника.
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Минобороны России
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
По выявленным целям артиллерийские расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" нанесли удар, в результате которого пункты управления БПЛА и расчеты противника были уничтожены.
"Поражение объектов нарушило управление беспилотной авиацией противника и снизило его возможности по ведению разведки, корректировке огня и применению ударных БПЛА западнее Гуляйполя", — написали на сайте ведомства.

Они вышли на охоту

Благодаря слаженным действиям экипажа армейской авиации на вертолете Ка-52М была уничтожена пехота, а также бронированная техника противника.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52
Атаку совершили авиационными ракетами по ранее разведанным целям противника, что позволило сорвать ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России

"Молния" бьет точно

Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" подразделения войск беспилотных систем 1-й танковой армии сумел уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
"Беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, преодолел воздействие систем РЭБ, рубежи ПВО противника и успешно поразил выявленную цель", — написали на сайте Минобороны.
Как отметили в ведомстве, из-за своей простоты и мобильности применение подобного вида БПЛА дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала