В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников - РИА Новости, 30.12.2025
12:11 30.12.2025
В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников
В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников - РИА Новости, 30.12.2025
В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников
Восемнадцатилетняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на площади, возгорание потушили, девушку задержали, сообщило УМВД РФ по... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, тверь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тверь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников

В Твери девушка подожгла новогоднюю ель на площади под влиянием мошенников

РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на площади, возгорание потушили, девушку задержали, сообщило УМВД РФ по региону.
"Предварительно установлено, что 18-летняя тверичанка попала под влияние телефонных мошенников ещё в начале ноября… Действуя под диктовку аферистов, юная тверичанка утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться. Возгорание своевременно обнаружила охрана администрации, которая самостоятельно потушила главный символ Нового года", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что девушка несколько недель общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими. Закончилась "сложная цепочка диалогов" указанием проверить систему автоматического пожаротушения.
Девушка задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении нее меры пресечения, добавили в управлении.
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
11 октября, 12:23
ПроисшествияТверьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
