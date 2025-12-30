В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников

РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на площади, возгорание потушили, девушку задержали, Восемнадцатилетняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на площади, возгорание потушили, девушку задержали, сообщило УМВД РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 18-летняя тверичанка попала под влияние телефонных мошенников ещё в начале ноября… Действуя под диктовку аферистов, юная тверичанка утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться. Возгорание своевременно обнаружила охрана администрации, которая самостоятельно потушила главный символ Нового года", - говорится в Telegram-канале УМВД.

Уточняется, что девушка несколько недель общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими. Закончилась "сложная цепочка диалогов" указанием проверить систему автоматического пожаротушения.