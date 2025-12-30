https://ria.ru/20251230/tver-2065619039.html
В Твери девушка подожгла новогоднюю ель под влиянием мошенников
РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости.
Восемнадцатилетняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на площади, возгорание потушили, девушку задержали, сообщило
УМВД РФ по региону.
"Предварительно установлено, что 18-летняя тверичанка попала под влияние телефонных мошенников ещё в начале ноября… Действуя под диктовку аферистов, юная тверичанка утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться. Возгорание своевременно обнаружила охрана администрации, которая самостоятельно потушила главный символ Нового года", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что девушка несколько недель общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими. Закончилась "сложная цепочка диалогов" указанием проверить систему автоматического пожаротушения.
Девушка задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении нее меры пресечения, добавили в управлении.