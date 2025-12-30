Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада

https://ria.ru/20251230/turtsiya-2065780736.html
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить более 60 рейсов в среду из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 30.12.2025
