Рейтинг@Mail.ru
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/turtsiya-2065780736.html
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 30.12.2025
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить более 60 рейсов в среду из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:58:00+03:00
2025-12-30T22:58:00+03:00
в мире
турция
россия
исландия
turkish airlines
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_546d1681ebb4fda80d9716dd6dfcfe10.jpg
https://ria.ru/20251230/vnukovo-2065774610.html
турция
россия
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_071f251341093b40b8268b09494382fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, исландия, turkish airlines, новый год
В мире, Турция, Россия, Исландия, Turkish Airlines, Новый год
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада

Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада в Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить более 60 рейсов в среду из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщил официальный представитель компании Яхъя Устюн.
"Шестьдесят один рейс, запланированный на 31 декабря, отменен из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", - сообщил Устюн в соцсети X.
Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию
Вчера, 21:13
 
В миреТурцияРоссияИсландияTurkish AirlinesНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала