https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065704175.html
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами - РИА Новости, 30.12.2025
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:57:00+03:00
2025-12-30T15:57:00+03:00
2025-12-30T15:57:00+03:00
общество
россия
казань
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_0:129:3074:1859_1920x0_80_0_0_681ea6fee5b4150f7efd139880543664.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065660243.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_73789a0eae024493c97f4a6b0a1238c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, казань, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Казань, Анна Цивилева, Владимир Путин
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
Цивилева: Камаз выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани
нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева
во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.