"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
15:57 30.12.2025
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
общество
россия
казань
анна цивилева
владимир путин
россия
казань
общество, россия, казань, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Казань, Анна Цивилева, Владимир Путин
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

Цивилева: Камаз выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.
Президент России Владимир Путин и статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
ОбществоРоссияКазаньАнна ЦивилеваВладимир Путин
 
 
