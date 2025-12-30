"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.