Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда фонд "Защитники Отечества" Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что фонд смог поменять образ человека с инвалидностью - теперь такой человек воспринимается обществом как тот, кто может реализоваться во всех своих начинаниях.