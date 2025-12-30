Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065676690.html
Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью
Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда фонд "Защитники Отечества" Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:53:00+03:00
2025-12-30T14:53:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667962_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_7dd302b02cc81c245ecc5dd9e7bcc94b.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065671326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667962_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d853ce86c5b32fbf8af8566f379d207c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна цивилева, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью

Цивилева: фонд «Защитники Отечества» изменил образ человека с инвалидностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтатс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда фонд "Защитники Отечества" Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что фонд смог поменять образ человека с инвалидностью - теперь такой человек воспринимается обществом как тот, кто может реализоваться во всех своих начинаниях.
"То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможности жить активной жизнью, приносить пользу государству, полностью реализоваться во всех своих начинаниях, желаниях", - сказала Цивилева в ходе встречи с президентом.
По ее словам, это совершенно новая идеология, которую привносят ветераны своей активной жизненной позицией и желанием продолжить служить государству даже на мирном поприще.
Владимир Путин и Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
14:36
 
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваВладимир ПутинФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала