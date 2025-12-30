https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065675304.html
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
30.12.2025
2025-12-30T14:50:00+03:00
2025-12-30T14:50:00+03:00
2025-12-30T14:50:00+03:00
россия
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
Цивилева рассказала Путину о цифровизации мер социальной поддержки бойцов СВО
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Справку участника СВО теперь можно получить одним кликом через "Госуслуги", заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, рассказывая президенту РФ Владимиру Путину о цифровизации мер социальной поддержки.
Путин
во вторник принял в Кремле с докладом председателя фонда "Защитники Отечества".
"У нас сейчас активно по поручению министра (обороны РФ Андрея Белоусова
) идет цифровизация вообще работы Минобороны, и в том числе мер социальной поддержки, в том числе, например, справка об участии в СВО, которую раньше получали люди очень долго, с долгими бюрократическими проволочками, несколько месяцев, сейчас получается одним кликом через портал государственных услуг, практически мгновенно, а к ней привязаны 70% мер социальной поддержки", - сказала Цивилева
.
Статс-секретарь отметила, что сейчас также создается "витрина данных" - меры поддержки, которые может получить ветеран СВО, проживая в том или ином субъекте РФ.
"Все субъекты до конца этого года зайдут на "витрину данных". Это действительно очень облегчит получение этих мер поддержки для ветерана в проактивном режиме, когда он будет получать на портале "Госуслуг" информацию, что ему положена та или иная мера поддержки, то есть, конечно же, вопросы цифровизации для нас очень важны, актуальны с учетом охвата и требования, нашего прежде всего требования к самим себе, чтобы это делать максимально быстро", - заключила Цивилева.