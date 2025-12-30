Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО - РИА Новости, 30.12.2025
14:50 30.12.2025
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО
Справку участника СВО теперь можно получить одним кликом через "Госуслуги", заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
андрей белоусов
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065674036.html
https://ria.ru/20251217/svo-2062650732.html
россия
общество, россия, анна цивилева, владимир путин, андрей белоусов
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО

Цивилева рассказала Путину о цифровизации мер социальной поддержки бойцов СВО

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Справку участника СВО теперь можно получить одним кликом через "Госуслуги", заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, рассказывая президенту РФ Владимиру Путину о цифровизации мер социальной поддержки.
Путин во вторник принял в Кремле с докладом председателя фонда "Защитники Отечества".
Цивилева попросила Путина предусмотреть помощь участникам КТО в приграничье
14:46
"У нас сейчас активно по поручению министра (обороны РФ Андрея Белоусова) идет цифровизация вообще работы Минобороны, и в том числе мер социальной поддержки, в том числе, например, справка об участии в СВО, которую раньше получали люди очень долго, с долгими бюрократическими проволочками, несколько месяцев, сейчас получается одним кликом через портал государственных услуг, практически мгновенно, а к ней привязаны 70% мер социальной поддержки", - сказала Цивилева.
Статс-секретарь отметила, что сейчас также создается "витрина данных" - меры поддержки, которые может получить ветеран СВО, проживая в том или ином субъекте РФ.
"Все субъекты до конца этого года зайдут на "витрину данных". Это действительно очень облегчит получение этих мер поддержки для ветерана в проактивном режиме, когда он будет получать на портале "Госуслуг" информацию, что ему положена та или иная мера поддержки, то есть, конечно же, вопросы цифровизации для нас очень важны, актуальны с учетом охвата и требования, нашего прежде всего требования к самим себе, чтобы это делать максимально быстро", - заключила Цивилева.
Белоусов рассказал о предоставлении льгот участникам СВО
17 декабря, 14:48
17 декабря, 14:48
 
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
