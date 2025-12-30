Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО

"Все субъекты до конца этого года зайдут на "витрину данных". Это действительно очень облегчит получение этих мер поддержки для ветерана в проактивном режиме, когда он будет получать на портале "Госуслуг" информацию, что ему положена та или иная мера поддержки, то есть, конечно же, вопросы цифровизации для нас очень важны, актуальны с учетом охвата и требования, нашего прежде всего требования к самим себе, чтобы это делать максимально быстро", - заключила Цивилева.