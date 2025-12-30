Рейтинг@Mail.ru
Цивилева попросила Путина изменить указ работы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
14:47 30.12.2025
Цивилева попросила Путина изменить указ работы фонда "Защитники Отечества"
общество, россия, анна цивилева, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Цивилева попросила Путина изменить указ работы фонда "Защитники Отечества"

Цивилева попросила Путина изменить указ о работе фонда «Защитники Отечества»

Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. . Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева попросила президента РФ Владимира Путина внести изменения в указ о работе фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог оказывать помощь действующим военнослужащим, получившим инвалидность.
"Но у нас есть все-таки еще несколько вопросов, с которыми мне хотелось бы к вам обратиться. Во-первых, это действующие военнослужащие, которые не входят в периметр заботы Фонда "Защитники отечества", поскольку мы занимаемся только теми, кто уволен из силовых структур, а есть те, которые остаются. И получив тяжелое ранение, получив инвалидность, конечно же, они заслуживают такого же внимания, такой же заботы и поддержки этой обеспечения протезами, техническими средствами реабилитации, переоборудования, как я уже сказала, жилого помещения, возможности участвовать в спортивных мероприятиях, чтобы мы могли оплатить им поездку на те или иные соревнования, на Кубок "Защитники Отечества". Поэтому вот эта категория, конечно же, постоянно к нам обращается. Мы в настоящее время решаем этот вопрос, привлекаем небюджетные средства, спонсоров для того, чтобы организовать эти вопросы. Но все-таки хочется, чтобы это было так же системно, и те ребята, кто также по именно сопровождению в рамках тех направлений, о которых я сказала, они тоже оказались под нашей заботой. И вторая категория - это те, кто участвовали в контртеррористической операции на приграничных территориях, чтобы их также включить в наш периметр. Вот такие направления, просьба у нас есть. Наблюдательный совет одобрил это. И мы, конечно, просим вашей поддержки для того, чтобы внести изменения в указ", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
