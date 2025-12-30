Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065673027.html
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что на основе... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:41:00+03:00
2025-12-30T14:41:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065665541_0:93:3133:1855_1920x0_80_0_0_9a63bc4d4f66715673c8c4b647b33e75.jpg
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065671582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065665541_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_7a5b9c63f752f2bb59573a38231be74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО

Цивилева рассказала Путину, что на основе рассказов героев СВО ставят спектакли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что на основе реальных рассказов героев СВО ставят спектакли, снимают фильмы.
"Сейчас эти книги с удовольствием берут наши режиссеры, постановщики. Ставятся спектакли в районах, в регионах наших именно на основе вот этих вот реальных рассказов и повестей, которые пишутся нашими героями", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева оценила участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи
14:37
 
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала