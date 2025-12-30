Рейтинг@Mail.ru
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 30.12.2025 (обновлено: 14:44 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065671912.html
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева - РИА Новости, 30.12.2025
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева
Очень многие женщины, которые потеряли близких, становятся психологами, сотрудниками фонда "Защитники Отечества", сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:38:00+03:00
2025-12-30T14:44:00+03:00
россия
анна цивилева
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748490449_0:147:3298:2002_1920x0_80_0_0_7194e263b4a319cd6100832aa766b062.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065660243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748490449_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_216f3e3ed2937a92c69f779abe9cff9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна цивилева, владимир путин, общество
Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин, Общество
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева

Цивилева: очень многие женщины, которые потеряли близких, становятся психологами

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Очень многие женщины, которые потеряли близких, становятся психологами, сотрудниками фонда "Защитники Отечества", сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"У нас очень много женщин, которые потеряли своих близких, становятся психологами – сотрудниками нашего фонда", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
14:11
 
РоссияАнна ЦивилеваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала