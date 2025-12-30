https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065671912.html
Много потерявших близких женщин становятся психологами, рассказала Цивилева
Очень многие женщины, которые потеряли близких, становятся психологами, сотрудниками фонда "Защитники Отечества", сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РИА Новости, 30.12.2025
