Цивилева рассказала, кто работает в фонде "Защитники Отечества"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тысяча человек среди сотрудников фонда "Защитники Отечества" - это сами участники СВО или их близкие, которые нашли силы помогать другим, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину.