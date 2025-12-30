Рейтинг@Mail.ru
14:34 30.12.2025
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
2025-12-30T14:34:00+03:00
2025-12-30T14:34:00+03:00
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Важно расширить возможности ветеранов СВО в вопросах трудоустройства и переобучения, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Вопросы переобучения и трудоустройства, как я уже сказала, очень важные направления. Более того, для нас сейчас очень важно расширить возможности наших ветеранов", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин проводит встречу с замминистра обороны Цивилевой. Прямая трансляция
