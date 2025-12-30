https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065670880.html
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева - РИА Новости, 30.12.2025
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
Важно расширить возможности ветеранов СВО в вопросах трудоустройства и переобучения, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:34:00+03:00
2025-12-30T14:34:00+03:00
2025-12-30T14:34:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_a7fb5b9ca40490553e34b04f44229551.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065587436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dfa33deeca3ea91488134b4ef4486f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
Цивилева: важно расширить возможности ветеранов СВО в вопросах трудоустройства