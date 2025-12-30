https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065668571.html
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации российских... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:33:00+03:00
2025-12-30T14:33:00+03:00
2025-12-30T14:33:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065665541_0:93:3133:1855_1920x0_80_0_0_9a63bc4d4f66715673c8c4b647b33e75.jpg
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065667653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065665541_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_7a5b9c63f752f2bb59573a38231be74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО
Цивилева: важно проводить диспансеризацию вернувшихся с СВО военных