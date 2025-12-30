Рейтинг@Mail.ru
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО - РИА Новости, 30.12.2025
14:33 30.12.2025
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации российских...
Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева назвала важной задачей проведение диспансеризации российских военных, вернувшихся со спецоперации.
"Для нас важно проводить диспансеризацию тех, кто возвращается, потому что их уровень здоровья нам определяет дальнейшую тактику их сопровождения медицинскими организациями. Мы видим, что из 65 тысяч тех, кто прошел диспансеризацию, выявлено случаев заболевания 55 тысяч, впервые выявленных заболеваний - 12 тысяч человек" - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева рассказала о решении запросов фондом "Защитники Отечества"
Общество Россия Анна Цивилева Владимир Путин
 
 
