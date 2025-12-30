Рейтинг@Mail.ru
Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества" - РИА Новости, 30.12.2025
14:26 30.12.2025
Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества"
Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества" - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества"
Главным достижений фонда "Защитники Отчества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев, заявила статс-секретарь - замминистра... РИА Новости, 30.12.2025
2025
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества"

Цивилева назвала систему ресоциализации достижением фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главным достижений фонда "Защитники Отчества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Самым главным достижением работы фонда является, что нам удалось не просто выстроить работу по направлениям, которые прописаны в указе президента и уставе, а мы создали полноценную социально-экономическую экосистему, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией, самое главное, наших героев, а также их близких, собственно, такой чувствительной категории, как семьи, которые потеряли своих родных, или семьи, у которых родные пропали без вести", - сказала Цивилева в ходе встречи с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Пересмотр российских законов не должен ущемлять героев СВО, заявил Путин
