Цивилева назвала главное достижение фонда "Защитники Отчества"
Главным достижений фонда "Защитники Отчества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев, заявила статс-секретарь - замминистра... РИА Новости, 30.12.2025
