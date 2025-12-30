https://ria.ru/20251230/travma-2065754041.html
В Саратове мальчик получил травму стопы при взрыве петарды
В Саратове мальчик получил травму стопы при взрыве петарды - РИА Новости, 30.12.2025
В Саратове мальчик получил травму стопы при взрыве петарды
Мальчик получил травму конечности при взрыве петарды и был госпитализирован в Саратове, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 30.12.2025
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Мальчик получил травму конечности при взрыве петарды и был госпитализирован в Саратове, сообщили в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, 30 декабря в ходе игры в подъезде многоквартирного дома на улице 7-й Дегтярный проезд в Саратове
у подростка сработала петарда. Ребенок получил травму конечности. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - написала
прокуратура области в Telegram-канале.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что пострадал 10-летний мальчик, он получил повреждение стопы.
Надзорное ведомство проводит проверку по факту получения травмы ребенком в результате неосторожного обращения с пиротехникой.