23:03 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tramp-2065781015.html
Евролидеры посоветовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, пишут СМИ
Многие европейские лидеры по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу и напутствовали Владимира Зеленского быть осторожным с американским лидером... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Евролидеры посоветовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, пишут СМИ

Spiegel: евролидеры не доверяют Трампу и посоветовали Зеленскому быть осторожным

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Многие европейские лидеры по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу и напутствовали Владимира Зеленского быть осторожным с американским лидером перед их встречей во Флориде, пишет журнал Spiegel со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении стенограмму телеконференции между европейцами и Зеленским.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ей предшествовала телеконференция европейских лидеров с Зеленским. В свою очередь, Трамп сообщил перед встречей с Зеленским, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России
Вчера, 17:26
"Публично европейцы были полны похвал (относительно результатов переговоров Трампа и Зеленского в США - ред.) … Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете. Скорее всего, речь идет о том, чтобы при помощи похвалы удержать на плаву президента США Трампа, который говорил о "большом прогрессе", - говорится в публикации.
Как следует из стенограммы, канцлер ФРГ Фридрих Мерц советовал Зеленскому перед встречей с Трампом "не заходить слишком далеко" и в то же время быть "осторожным" в том, что касается территориальных уступок Украины в пользу России, гарантий безопасности и "восстановления".
Сообщается, что премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стёре попросили Зеленского после его встречи с Трампом "как можно более подробно проинформировать их об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности" для Украины.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
Вчера, 14:06
"Неоднократно звучала фраза о том, что все должно быть "на бумаге", в сочетании с советом Зеленскому не делать формальных уступок по территориальным вопросам без твердых обещаний по гарантиям безопасности", - пишет Spiegel.
Отмечается, что Мерц настаивал на готовности, в частности Германии выступить подписантом будущего мирного соглашения по Украине, но только после того, как станут известны его ключевые пункты.
Согласно стенограмме, многие главы государств и правительств посоветовали Зеленскому выяснить у Трампа позицию России по "текущей версии" мирного плана. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, Макрон и Мерц также призвали Зеленского спросить Трампа, что он будет делать, если Россия отклонит мирный план, который европейцы и Украина совместно с американцами выработали в последние недели и который кардинально отличается от первоначальной версии, ставшей отправной точкой для новых переговоров.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп усилит давление на ЕС и Украину в 2026 году, считает эксперт
29 декабря, 14:32
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности
Вчера, 16:58
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
