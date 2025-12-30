Евролидеры посоветовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, пишут СМИ

БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Многие европейские лидеры по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу и напутствовали Владимира Зеленского быть осторожным с американским лидером перед их встречей во Флориде, пишет журнал Spiegel со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении стенограмму телеконференции между европейцами и Зеленским.

Владимиром Путиным. Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде . Ей предшествовала телеконференция европейских лидеров с Зеленским. В свою очередь, Трамп сообщил перед встречей с Зеленским, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России

"Публично европейцы были полны похвал (относительно результатов переговоров Трампа и Зеленского в США - ред.) … Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете. Скорее всего, речь идет о том, чтобы при помощи похвалы удержать на плаву президента США Трампа, который говорил о "большом прогрессе", - говорится в публикации.

Как следует из стенограммы, канцлер ФРГ Фридрих Мерц советовал Зеленскому перед встречей с Трампом "не заходить слишком далеко" и в то же время быть "осторожным" в том, что касается территориальных уступок Украины в пользу России, гарантий безопасности и "восстановления".

Швеции и Норвегии Метте Фредериксен, Сообщается, что премьер-министры Дании Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стёре попросили Зеленского после его встречи с Трампом "как можно более подробно проинформировать их об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности" для Украины.

"Неоднократно звучала фраза о том, что все должно быть "на бумаге", в сочетании с советом Зеленскому не делать формальных уступок по территориальным вопросам без твердых обещаний по гарантиям безопасности", - пишет Spiegel.

Отмечается, что Мерц настаивал на готовности, в частности Германии выступить подписантом будущего мирного соглашения по Украине, но только после того, как станут известны его ключевые пункты.

Согласно стенограмме, многие главы государств и правительств посоветовали Зеленскому выяснить у Трампа позицию России по "текущей версии" мирного плана. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони , Макрон и Мерц также призвали Зеленского спросить Трампа, что он будет делать, если Россия отклонит мирный план, который европейцы и Украина совместно с американцами выработали в последние недели и который кардинально отличается от первоначальной версии, ставшей отправной точкой для новых переговоров.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.