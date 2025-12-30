Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Свыше половины граждан США не одобряют результаты работы президента Дональда Трампа по итогам первого года его второго срока, говорится в исследовании журнала Economist и компании YouGov.

Поддерживают работу Трампа 39% опрошенных, в то время как 56% сказали, что они ее не одобряют. При этом среди сторонников Демократической партии наблюдается соотношение 4% (поддерживают) к 95% (не поддерживают), а среди республиканцев - 88% к 10% соответственно. Среди избирателей, не относящих себя к сторонникам той или иной партии, одобряют деятельность президента 27%, а 63% не согласны с его курсом.

Самое низкое одобрение политики Трампа наблюдается в возрастной группе от 18 до 29 лет, где его поддерживают только 29% при показателе неодобрения в 66%. Наибольшей поддержкой действующий президент США пользуется среди людей старше 65 лет с показателем одобрения в 45%. Вместе с тем даже в этой группе показатель неодобрения выше - 54%.

Исследование было проведено с 26 по 29 декабря среди взрослых граждан США. Погрешность неизвестна.

Результаты опросов американских СМИ и социологов показывают падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называют его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.