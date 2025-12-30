Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 30.12.2025
22:52 30.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 30.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Свыше половины граждан США не одобряют результаты работы президента Дональда Трампа по итогам первого года его второго срока, говорится в исследовании журнала... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
politico
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20251229/opros-2065427519.html
https://ria.ru/20251217/ssha-2062748703.html
сша
в мире, сша, дональд трамп, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Politico, Мирный план США по Украине
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Economist: более половины американцев не одобряют работу Трампа

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Свыше половины граждан США не одобряют результаты работы президента Дональда Трампа по итогам первого года его второго срока, говорится в исследовании журнала Economist и компании YouGov.
Поддерживают работу Трампа 39% опрошенных, в то время как 56% сказали, что они ее не одобряют. При этом среди сторонников Демократической партии наблюдается соотношение 4% (поддерживают) к 95% (не поддерживают), а среди республиканцев - 88% к 10% соответственно. Среди избирателей, не относящих себя к сторонникам той или иной партии, одобряют деятельность президента 27%, а 63% не согласны с его курсом.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Опрос показал отношение к Трампу в правых партиях в Германии и Франции
29 декабря, 14:49
Самое низкое одобрение политики Трампа наблюдается в возрастной группе от 18 до 29 лет, где его поддерживают только 29% при показателе неодобрения в 66%. Наибольшей поддержкой действующий президент США пользуется среди людей старше 65 лет с показателем одобрения в 45%. Вместе с тем даже в этой группе показатель неодобрения выше - 54%.
Исследование было проведено с 26 по 29 декабря среди взрослых граждан США. Погрешность неизвестна.
Результаты опросов американских СМИ и социологов показывают падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называют его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа
17 декабря, 18:52
 
В миреСШАДональд ТрампPoliticoМирный план США по Украине
 
 
