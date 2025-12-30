Рейтинг@Mail.ru
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 30.12.2025 (обновлено: 17:47 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/tramp-2065739804.html
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США
Президент США Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина больше, чем Владимира Зеленского, а также считает, что Украина лишь ослабнет, если не... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:46:00+03:00
2025-12-30T17:47:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251230/evropa-2065570581.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США

Профессор Кузник: Трамп уважает и поддерживает Путина больше, чем Зеленского

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина больше, чем Владимира Зеленского, а также считает, что Украина лишь ослабнет, если не согласится с требованиями России, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Мне стало ясно, что он (Трамп - ред.) уважает и поддерживает Путина больше, чем Зеленского, и считает, что Украине было бы разумнее уступить большинству требований Путина, поскольку через один, шесть или двенадцать месяцев Украина окажется в еще более слабой позиции", - сказал он агентству.
По словам профессора, в данном случае у Трампа не наблюдается характерной для него склонности к резкой смене позиции.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Европейские чиновники осудили слова Трампа о Путине, пишет Politico
Вчера, 09:24
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала