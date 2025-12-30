Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина больше, чем Владимира Зеленского, а также считает, что Украина лишь ослабнет, если не согласится с требованиями России, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.