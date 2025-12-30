Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина больше, чем Владимира Зеленского, а также считает, что Украина лишь ослабнет, если не согласится с требованиями России, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Мне стало ясно, что он (Трамп - ред.) уважает и поддерживает Путина больше, чем Зеленского, и считает, что Украине было бы разумнее уступить большинству требований Путина, поскольку через один, шесть или двенадцать месяцев Украина окажется в еще более слабой позиции", - сказал он агентству.
По словам профессора, в данном случае у Трампа не наблюдается характерной для него склонности к резкой смене позиции.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.