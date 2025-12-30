Рейтинг@Mail.ru
Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
15:26 30.12.2025
Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ
Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа за 2025 год, сообщает газета San Francisco Chronicles.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа за 2025 год, сообщает газета San Francisco Chronicles.
Как пишет издание со ссылкой на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, в 80% случаев суды принимали решение в пользу штата, либо же администрация Трампа отказывалась от своих претензий. Отмечается, что федеральные суды заблокировали решения Трампа по некоторым важным вопросам на местном уровне, включая ввод национальной гвардии в Лос-Анджелес и участие в миграционной политике Вашингтона. Вместо этого сэкономленные деньги пошли на финансирование автомагистралей и аэропортов, помощь жертвам преступлений и обеспечение безопасности от потенциальных террористических атак.
Ссылаясь на генерального прокурора, издание пишет, что таким образом за 2025 год Калифорния смогла сэкономить 168 миллиардов долларов.
Заголовок открываемого материала