Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ
Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ
Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа за 2025 год, сообщает газета San Francisco Chronicles. РИА Новости, 30.12.2025
