Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
06:39 30.12.2025 (обновлено: 06:50 30.12.2025)
Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и его команда в ходе встречи попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить политику на оккупированных территориях...
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
западный берег реки иордан
сша
израиль
западный берег реки иордан
2025
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, западный берег реки иордан
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Западный берег реки Иордан
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда в ходе встречи попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить политику на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.
"Трамп и его высокопоставленные советники попросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху изменить политику Израиля на оккупированном Западном береге в ходе встречи в понедельник", - сообщает портал.
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуЗападный берег реки Иордан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
