Трамп сделает ошибку, объявив войну Венесуэле, заявила Рид - РИА Новости, 30.12.2025
02:06 30.12.2025 (обновлено: 03:15 30.12.2025)
Трамп сделает ошибку, объявив войну Венесуэле, заявила Рид
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, тара рид, джо байден, россия
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Тара Рид, Джо Байден, Россия
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп сделает огромную ошибку, если объявит войну Венесуэле, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"Я думаю, Трамп сделает огромную ошибку, если объявит войну Венесуэле. Возможно, он слушает некоторых людей и знает, что завалит промежуточные выборы, потеряет консенсус и власть, если это сделает. Это решение будет подобно втягиванию США в новый Вьетнам", - сказала Рид, рассуждая о перспективах конфликта США и Венесуэлы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 19:54
На уточняющий вопрос о том, действительно ли все может быть настолько серьезно, журналистка сообщила, что подобная война может быть очень серьезной для Штатов.
"У Венесуэлы есть оружие, ресурсы, есть другие страны по соседству, по горло сытые американским колониализмом и империализмом", - отметила Рид.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы , при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
Вчера, 08:00
 
