Трамп допустил подачу иска против Пауэлла - РИА Новости, 30.12.2025
01:29 30.12.2025
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
Президент США Дональд Трамп заявил, что всё еще допускает подачу судебного иска за некомпетентность против нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла, покидающего пост РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
сша
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всё еще допускает подачу судебного иска за некомпетентность против нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла, покидающего пост в мае 2026 года.
"Мы думаем о подаче иска о серьезной некомпетентности… против Пауэлла", - сказал Трамп журналистам.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае 2026 года. Трамп называет его "запоздавшим" за слишком медленное снижение ставок. Президент США требовал от Пауэлла уйти в отставку с первого месяца на должности, но не увольнял его, поскольку, как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп назвал главу ФРС полным неудачником
31 июля, 15:08
 
