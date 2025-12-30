https://ria.ru/20251230/tramp-2065540302.html
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
Президент США Дональд Трамп заявил, что всё еще допускает подачу судебного иска за некомпетентность против нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла, покидающего пост РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трамп допустил подачу иска против главы ФРС Пауэлла за некомпетентность