Трамп заявил, что Саудовская Аравия подпишет Соглашения Авраама
Трамп заявил, что Саудовская Аравия подпишет Соглашения Авраама - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что Саудовская Аравия подпишет Соглашения Авраама
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Саудовская Аравия в какой-то момент присоединится к соглашениям по нормализации отношений между Израилем и... РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что Саудовская Аравия подпишет Соглашения Авраама
Трамп: Саудовская Аравия присоединится к нормализации отношений с Израилем