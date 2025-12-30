https://ria.ru/20251230/tramp-2065538894.html
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы
США оказывают значительную помощь населению сектора Газа, тоже самое делает и Израиль, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы
