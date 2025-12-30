Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tramp-2065538894.html
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы
США оказывают значительную помощь населению сектора Газа, тоже самое делает и Израиль, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:14:00+03:00
2025-12-30T01:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad27d00b7af0d3484db7c6bbcaa1dbe5.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065517366.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c6318ed2ed34ab85f45655ebd74c021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что США оказывают значительную помощь населению Газы

Трамп: США оказывают значительную помощь населению сектора Газа, как и Израиль

© AP Photo / Hassan EslaiahЖитель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США оказывают значительную помощь населению сектора Газа, тоже самое делает и Израиль, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы очень помогаем населению Газы, как и Израиль, кстати",- сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Восстановление Газы начнется "довольно скоро", пообещал Трамп
Вчера, 21:49
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала