https://ria.ru/20251230/tramp-2065538350.html
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагал Ирану пойти на сделку, но Тегеран "не поверил" ему. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:08:00+03:00
2025-12-30T01:08:00+03:00
2025-12-30T01:08:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8468c55ca3485fe33badc2a9ae7c71d.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065538070.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76c77443df6c3c97d49f540bcc33ea6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку
Трамп заявил, что Иран не поверил его предложениям заключить сделку