Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tramp-2065538350.html
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагал Ирану пойти на сделку, но Тегеран "не поверил" ему. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:08:00+03:00
2025-12-30T01:08:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8468c55ca3485fe33badc2a9ae7c71d.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065538070.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76c77443df6c3c97d49f540bcc33ea6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что предлагал Ирану сделку

Трамп заявил, что Иран не поверил его предложениям заключить сделку

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагал Ирану пойти на сделку, но Тегеран "не поверил" ему.
"Я сказал: "Вы можете заключить сделку, сделайте это". И они мне не поверили. Сейчас они мне верят", - сказал Трамп журналистам.
Он также заявил, что США на данный момент открыты к двусторонним контактам с Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
01:06
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала