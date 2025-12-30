https://ria.ru/20251230/tramp-2065538070.html
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется со значительно более серьезными последствиями, но отметил,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:06:00+03:00
2025-12-30T01:06:00+03:00
2025-12-30T01:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065537634.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
Трамп пригрозил Ирану последствиями в случае возобновления ядерной программы