Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
01:06 30.12.2025 (обновлено: 01:07 30.12.2025)
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возобновление ядерной программы
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется со значительно более серьезными последствиями, но отметил,... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется со значительно более серьезными последствиями, но отметил, что на данный момент информация об этом пока не подтверждена.
"Я допускаю, что Иран ведет себя неправильно (в вопросе ядерной программы – ред.). Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - сказал Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
 
 
