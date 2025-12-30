https://ria.ru/20251230/tramp-2065537933.html
Трамп: у США и Израиля есть понимание в отношении Сирии
Трамп: у США и Израиля есть понимание в отношении Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов и Израиля есть понимание в отношении Сирии, США надеются, что власти еврейского государства поладят с соседом. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30
2025-12-30T01:05:00+03:00
2025-12-30T11:05:00+03:00
Трамп заявил, что США надеются, что Израиль поладит с Сирией