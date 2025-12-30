Рейтинг@Mail.ru
Трамп: у США и Израиля есть понимание в отношении Сирии
01:05 30.12.2025 (обновлено: 11:05 30.12.2025)
Трамп: у США и Израиля есть понимание в отношении Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов и Израиля есть понимание в отношении Сирии, США надеются, что власти еврейского государства поладят с соседом. РИА Новости, 30.12.2025
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов и Израиля есть понимание в отношении Сирии, США надеются, что власти еврейского государства поладят с соседом.
"У нас есть понимание по поводу Сирии. Что касается Сирии, я уважаю нового президента (Ахмед аш-Шараа - ред.)... Я уверен, что Израиль и он найдут общий язык", - заявил Трамп журналистам после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
