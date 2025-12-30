Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану - РИА Новости, 30.12.2025
01:02 30.12.2025
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
иран
сша
израиль
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
1920
1920
true
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. США не хотели бы расходовать топливо для своих стратегических бомбардировщиков B-2, заявил президент Дональд Трамп, комментируя возможность новых ударов по Ирану.
"Надеюсь, они (Иран – ред.) этого не делают (не возобновляют ядерную программу – ред.), потому что мы не хотим тратить топливо на B-2. К тому же, это 37-часовой перелет в обе стороны. Я не хочу тратить много топлива на это", - сказал Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
