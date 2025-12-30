https://ria.ru/20251230/tramp-2065537634.html
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану
США не хотели бы расходовать топливо для своих стратегических бомбардировщиков B-2, заявил президент Дональд Трамп, комментируя возможность новых ударов по... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:02:00+03:00
2025-12-30T01:02:00+03:00
2025-12-30T01:02:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065536755.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану
Трамп заявил, что США не хотят тратить топливо для новых ударов по Ирану