Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и Штаты знают, где они расположены. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
иран
израиль
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
Трамп заявил, что Иран может наращивать ядерные мощности на новых объектах