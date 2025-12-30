Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 30.12.2025 (обновлено: 11:04 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/tramp-2065536755.html
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и Штаты знают, где они расположены. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:52:00+03:00
2025-12-30T11:04:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065588347_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7fb693990864ec390bd73130bc6773.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061550951.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065588347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a1ccfd529ea84dacdbf41b460cddd6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп утверждает, что в Иране якобы появляются ядерные объекты

Трамп заявил, что Иран может наращивать ядерные мощности на новых объектах

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и Штаты знают, где они расположены.
"Я читал, что они строят оружие и другие вещи. Если они это делают, они не используют объекты, которые мы уничтожили. Они используют, возможно, другие места. Мы знаем точно, куда они отправились, что делают", - сказал Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Иран хочет заключить сделку с США, утверждает Трамп
12 декабря, 02:43
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала