Трамп заявил, что Израиль полностью выполнил план по поддержанию мира
Трамп заявил, что Израиль полностью выполнил план по поддержанию мира
Израиль полностью выполняет свои обязательства в рамках поддержания мира на Ближне Востоке, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что Израиль полностью выполнил план по поддержанию мира
Трамп: Израиль полностью выполнил план по поддержанию мира на Ближнем Востоке