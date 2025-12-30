https://ria.ru/20251230/tramp-2065536169.html
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке царит мир, а также выразил уверенность в сохранении стабильности в регионе. РИА Новости, 30.12.2025
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке царит мир