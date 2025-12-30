Рейтинг@Mail.ru
00:48 30.12.2025
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке царит мир, а также выразил уверенность в сохранении стабильности в регионе. РИА Новости, 30.12.2025
Трамп уверен в возможности сохранить стабильность на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что на Ближнем Востоке царит мир

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке царит мир, а также выразил уверенность в сохранении стабильности в регионе.
"У нас мир на Ближнем Востоке, и мы постараемся сохранить его. Я думаю, нам это удастся", - сказал Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
