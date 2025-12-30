Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tramp-2065534787.html
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Президент США Дональд Трамп сообщил, что позиции Штатов и Израиля по вопросу Западного берега реки Иордан не совпадают на 100%. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:43:00+03:00
2025-12-30T00:43:00+03:00
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065532814.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают

Трамп: позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают на сто процентов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что позиции Штатов и Израиля по вопросу Западного берега реки Иордан не совпадают на 100%.
"Я не скажу, что мы согласны по Западному берегу на 100%. Но мы пришли к соглашению по Западному берегу", - сказал Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
00:19
 
В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала