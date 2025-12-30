https://ria.ru/20251230/tramp-2065534787.html
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Президент США Дональд Трамп сообщил, что позиции Штатов и Израиля по вопросу Западного берега реки Иордан не совпадают на 100%. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:43:00+03:00
2025-12-30T00:43:00+03:00
2025-12-30T00:43:00+03:00
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065532814.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
Трамп: позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают на сто процентов