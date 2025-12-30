https://ria.ru/20251230/tramp-2065533739.html
Трамп пообещал наладить отношения Израиля и Сирии
Трамп пообещал наладить отношения Израиля и Сирии - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пообещал наладить отношения Израиля и Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что окажет содействие нормализации отношений между Израилем и новым правительством Сирии. РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пообещал наладить отношения Израиля и Сирии
Трамп: Израиль и Сирия смогут найти общий язык