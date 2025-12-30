Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира - РИА Новости, 30.12.2025
00:19 30.12.2025
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в вопросе достижения мира на Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира

Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в достижении мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в вопросе достижения мира на Ближнем Востоке.
"Мы с вами, и мы продолжим быть с вами. У нас мир на Ближнем Востоке, и мы попытаемся его поддерживать. Думаю, мы будем очень успешными в его сохранении", - сказал Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля.
Трамп назвал себя отличным другом Нетаньяху и Израиля.
