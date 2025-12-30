https://ria.ru/20251230/tramp-2065532814.html
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в вопросе достижения мира на Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:19:00+03:00
2025-12-30T00:19:00+03:00
2025-12-30T00:19:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065531224.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ближний восток, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в вопросе достижения мира
Трамп пообещал поддерживать Нетаньяху в достижении мира на Ближнем Востоке