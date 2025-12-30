https://ria.ru/20251230/tramp-2065532306.html
На ХАМАС возложат обязательство разоружиться, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на движение ХАМАС будет возложено обязательство разоружиться в кратчайшие сроки. РИА Новости, 30.12.2025
