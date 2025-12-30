Рейтинг@Mail.ru
Названы самые подорожавшие товары в мире в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tovary-2065533583.html
Названы самые подорожавшие товары в мире в 2025 году
Названы самые подорожавшие товары в мире в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
Названы самые подорожавшие товары в мире в 2025 году
Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:27:00+03:00
2025-12-30T00:27:00+03:00
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736126_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_b64e3080825c7a44f8712347fe6bb662.jpg
https://ria.ru/20251201/tovar-2058824381.html
https://ria.ru/20250830/kofe-2038459954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736126_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_863dd14942f07c8ca1e6b6ac97465718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире
Экономика, В мире
Названы самые подорожавшие товары в мире в 2025 году

РИА Новости: самыми подорожавшими товарами в 2025 году стали серебро и платина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, с начала года сильнее всего выросла стоимость серебра - сразу в 2,4 раза - и платины - в 2,3 раза. Другие товары продемонстрировали более скромный рост: самым близким "конкурентом" стал еще один металл - палладий, чья стоимость за год увеличилась в 1,85 раза.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Названы самые подорожавшие товары в ноябре
1 декабря, 04:51
Сильнее всего среди энергоносителей в уходящем году цена выросла на уран - на 11,5%. Также на 9,9% увеличилась стоимость газа на американском рынке, коксующего угля на китайских биржах - на 7,9%. Остальное топливо, наоборот, потеряло в цене.
Наиболее подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина - на 32%. Заметный рост также показали соевое масло, цена на которое подскочила на 22%, и живой скот - на 18,3%. Почти все другие сельскохозяйственные товары, за исключением арабики, сои и постной свинины, показали спад на мировых биржах.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в 2025 году стал апельсиновый сок - за него трейдеры стали просить почти на 60% меньше. В тройку также вошли какао-бобы на лондонском (-54%) и американском (-46%) рынках.
Зерна кофе вида робуста - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Назван самый подорожавший товар в мире в августе
30 августа, 08:03
 
ЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала