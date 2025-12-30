Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/terrorist-2065692706.html
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее - РИА Новости, 30.12.2025
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
ФСБ России показала видео задержания террориста из Центральной Азии, готовившего нападение на школу в Республике Адыгея. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:29:00+03:00
2025-12-30T15:29:00+03:00
происшествия
россия
республика адыгея
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065691837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c6da1e546198f6244253a5dc5f90625.jpg
https://ria.ru/20250303/fsb-2002684329.html
россия
республика адыгея
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание в Адыгее готовившего теракт в школе
Задержание готовившего теракт в школе в Адыгее.
2025-12-30T15:29
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065691837_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e010d077328c09f21c3283f514c53a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика адыгея, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее

ФСБ показала задержание террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания террориста из Центральной Азии, готовившего нападение на школу в Республике Адыгея.
На кадрах ЦОС ФСБ России показано, как подозреваемого задерживают возле припаркованного автомобиля в котором найдены бутылки с самодельной зажигательной смесью и холодное оружие.
Как сообщили в ведомстве, следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта.
Арсенал исламиста, планировавшего теракты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
3 марта, 10:16
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала