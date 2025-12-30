https://ria.ru/20251230/terrorist-2065692706.html
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее - РИА Новости, 30.12.2025
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
ФСБ России показала видео задержания террориста из Центральной Азии, готовившего нападение на школу в Республике Адыгея. РИА Новости, 30.12.2025
Задержание в Адыгее готовившего теракт в школе
Задержание готовившего теракт в школе в Адыгее.
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
ФСБ показала задержание террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее