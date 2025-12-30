Рейтинг@Mail.ru
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов
15:16 30.12.2025
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов
Задержанный террорист признался, что приехал в Майкоп, чтобы по заданию кураторов "поджечь елку" в школе, следует из видео ЦОС ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
майкоп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
россия
республика адыгея
майкоп
россия
республика адыгея
2025
майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика адыгея
Майкоп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Россия, Республика Адыгея, Telegram
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов

ФСБ: задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Задержанный террорист признался, что приехал в Майкоп, чтобы по заданию кураторов "поджечь елку" в школе, следует из видео ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ России сообщала, что сорван готовившийся теракт против одной из школ в Республике Адыгея.
"На меня вышли там в Telegram, написали, чтобы я ёлку поджёг. Сказали изготовить коктейли, чтобы ёлку поджечь", - говорит задержанный на видео.
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
МайкопФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреРоссияРеспублика АдыгеяTelegram
 
 
