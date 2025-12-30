https://ria.ru/20251230/terrorist-2065686637.html
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов
Задержанный террорист признался, что приехал в Майкоп, чтобы по заданию кураторов "поджечь елку" в школе, следует из видео ЦОС ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
Задержание в Адыгее готовившего теракт в школе
Задержание готовившего теракт в школе в Адыгее.
Задержанный террорист признался, что действовал по заданию кураторов
