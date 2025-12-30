https://ria.ru/20251230/terakt-2065685779.html
Появились подробности о предотвращении теракта в Адыгее
Появились подробности о предотвращении теракта в Адыгее
Десять бутылок с самодельной зажигательной смесью и два тактических ножа изъято из припаркованного возле школы в Адыгее автомобиля, сообщили во вторник в ФСБ... РИА Новости, 30.12.2025
республика адыгея
россия
2025
В Адыгее изъяли 10 бутылок с зажигательной смесью у мужчины, готовившего теракт