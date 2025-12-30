https://ria.ru/20251230/terakt-2065681915.html
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ - РИА Новости, 30.12.2025
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
Террориста, готовившего нападение на школу в Адыгее, курировали из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:03:00+03:00
2025-12-30T15:03:00+03:00
2025-12-30T15:52:00+03:00
происшествия
республика адыгея
россия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702701_182:85:1122:614_1920x0_80_0_0_17a090a1d850183d84d4220661361314.jpg
https://ria.ru/20251230/fsb-2065608687.html
республика адыгея
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702701_209:0:1109:675_1920x0_80_0_0_e23dcc7cb52e921286edf57f9679cc6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Республика Адыгея, Россия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
ФСБ: террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее, курировали из-за рубежа