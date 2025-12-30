Рейтинг@Mail.ru
15:03 30.12.2025 (обновлено: 15:52 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/terakt-2065681915.html
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
Террориста, готовившего нападение на школу в Адыгее, курировали из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:03:00+03:00
2025-12-30T15:52:00+03:00
© ФСБ РоссииЗадержание террориста, планировавшего теракт в Адыгее
Задержание террориста, планировавшего теракт в Адыгее - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© ФСБ России
Задержание террориста, планировавшего теракт в Адыгее
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Террориста, готовившего нападение на школу в Адыгее, курировали из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, сообщила ФСБ России.
ФСБ объявила, что на стадии приготовления пресекла теракт в отношении учащихся одной из школ в Адыгее. По данным спецслужбы, теракт готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, сторонник международных террористов, его задержали.
"Установлено, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона", - говорится в сообщении ФСБ.
Задержание экстремистов-последователей Белхороева - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне
