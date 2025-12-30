В Адыгее предотвратили теракт в школе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В школе в Адыгее предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.
"На стадии приготовления пресечен террористический акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея", — говорится в релизе.
По данным службы, его собирался совершить сторонник организации, запрещенной в России. Гражданина страны Центральной Азии курировали из-за рубежа через Telegram.
Задержанный рассказал, что должен был поджечь елку. Из его автомобиля изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористического объединения.
Возбуждено дело по статьям о покушении на совершение теракта.
ФСБ напомнила россиянам о том, что украинские спецслужбы активно ищут в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей диверсий, чтобы нанести стране ущерб. Все пособники киевского режима будут установлены, привлечены к ответственности и наказаны, добавляется в сообщении.
