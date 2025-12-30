Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее предотвратили теракт в школе
14:57 30.12.2025 (обновлено: 15:50 30.12.2025)
В Адыгее предотвратили теракт в школе
В Адыгее предотвратили теракт в школе
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В школе в Адыгее предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.
"На стадии приготовления пресечен террористический акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея", — говорится в релизе.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
25 декабря, 11:54
По данным службы, его собирался совершить сторонник организации, запрещенной в России. Гражданина страны Центральной Азии курировали из-за рубежа через Telegram.
Задержанный рассказал, что должен был поджечь елку. Из его автомобиля изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористического объединения.
Возбуждено дело по статьям о покушении на совершение теракта.
ФСБ напомнила россиянам о том, что украинские спецслужбы активно ищут в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей диверсий, чтобы нанести стране ущерб. Все пособники киевского режима будут установлены, привлечены к ответственности и наказаны, добавляется в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
ПроисшествияРеспублика АдыгеяРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральная АзияTelegram
 
 
