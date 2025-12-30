Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Адыгее предотвратили теракт в школе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В школе в Адыгее предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.

"На стадии приготовления пресечен террористический акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея", — говорится в релизе.

Задержанный рассказал, что должен был поджечь елку. Из его автомобиля изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористического объединения.

Возбуждено дело по статьям о покушении на совершение теракта.