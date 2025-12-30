На Тайване за сутки отследили 130 воздушных судов и 14 кораблей НОАК

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки на фоне масштабных учений Народно-освободительной армии Китая зафиксировали вблизи острова 130 воздушных судов и 14 кораблей НОАК.
"С 6.00 (1.00 мск - ред.) понедельника по 6.00 вторника 130 воздушных судов и 14 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.
Отмечается, что 90 из 130 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник проводит масштабные военные учения "Миссия справедливости – 2025" в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск. Учения проходят с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск - ред.) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань. Накануне вооруженные силы Китая также провели целый комплекс маневров вокруг острова.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).