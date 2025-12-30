Рейтинг@Mail.ru
"Горькая правда". На Западе сделали громкое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 30.12.2025 (обновлено: 16:18 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/svo-2065708210.html
"Горькая правда". На Западе сделали громкое заявление об окончании СВО
"Горькая правда". На Западе сделали громкое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 30.12.2025
"Горькая правда". На Западе сделали громкое заявление об окончании СВО
Россия занимает доминирующее положение в зоне специальной военной операции, и это горькая правда для союзников Киева, написал подполковник ВС США в отставке... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:11:00+03:00
2025-12-30T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
дмитрий песков
киев
василий небензя
владимир путин
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_0:57:2986:1737_1920x0_80_0_0_9f258f5abe13b8652a97ef3b1132f974.jpg
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065188962.html
россия
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_391036807179127095a810a35235a4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, дмитрий песков, киев, василий небензя, владимир путин, вооруженные силы сша, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Киев, Василий Небензя, Владимир Путин, Вооруженные силы США, ООН
"Горькая правда". На Западе сделали громкое заявление об окончании СВО

Экс-подполковник ВС США Дэвис: Россия занимает доминирующее положение в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия занимает доминирующее положение в зоне специальной военной операции, и это горькая правда для союзников Киева, написал подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в соцсети X.
«
"Россия занимает доминирующее военное положение. <…> Россия победила. Это горькая правда, с которой Европа до сих пор отказывается смириться. Единственный оставшийся вопрос — насколько велики будут потери Украины", — отметил он.
По словам эксперта, Европа продолжает настаивать на "справедливом и прочном мире", но только на условиях Киева. Однако такой исход конфликта для Украины нереален, резюмировал Дэвис.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине
28 декабря, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаДмитрий ПесковКиевВасилий НебензяВладимир ПутинВооруженные силы СШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала